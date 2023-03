Juve-Samp, mano di Rabiot sul gol. Alvino: “Ci vuole costanza a fare sempre schifo”

Carlo Alvino protesta sui social per la rete irregolare convalidata al centrocampista della Juventus, Rabiot, contro la Sampdoria.

La partita tra la Sampdoria e la Juventus è stata caratterizzata da molti gol ed emozioni, ma alla fine la squadra ligure ha perso 4-2, non riuscendo a conquistare punti importanti in classifica. I blucerchiati hanno segnato due gol nella seconda parte del primo tempo, portandosi momentaneamente sul 2-2, ma poi hanno subito due gol consecutivi da parte di Rabiot e Soulè.

In particolare, l’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, ai microfoni di DAZN ha espresso il suo rammarico per la seconda rete del centrocampista francese della Juventus.

“È braccio netto, si vede il bicipite di Rabiot che si muove. Mi fermo qua”. Poi però prosegue: “Forse perdevo lo stesso la partita, ma almeno fammi restare sul 2-2. Era una situazione molto chiara, ma io mi fido se lo vede l’arbitro e il VAR. Ma si accetta fino a un certo punto”.

Stankovic ha notato un evidente tocco di mano di Rabiot che ha toccato la palla con il braccio prima di segnare il gol. Tuttavia, l’arbitro ha deciso di convalidare il gol senza richiamare il VAR, Di Bello, per una verifica.

Carlo Alvino, commentatore sportivo, ha espresso la sua disapprovazione senza mezzi termini, criticando l’arbitro e la mancanza di decisioni corrette da parte del VAR.

“Ci vuole costanza anche a fare schifo sempre…”.

Negli studi di Sky Sport Caressa ha passato in rassegna le immagini, sottolineando come – a detta dei giornalisti dell’emittente satellitare – “non esiste la certezza di un’irregolarità e, per questo, il gol non è stato invalidato. Dalle immagini che stiamo scaricando – aggiunge il giornalista – si vede solo la manica che si sposta un po’. Lo ripeto: ci deve essere la certezza, per avere l’overrule, ed evidentemente, in questo caso, il VAR non vede certezza. Ci sono alcuni indizi: lo tocca di petto, questo sì, ma non sappiamo se l’abbia presa anche di mano. Il VAR non può giudicare in base alla reazione del giocatore: non conta se esulta subito o, come nel caso di Rabiot, guarda prima il guardalinee e poi l’arbitro…”



Su diversi social network, i tifosi della Sampdoria hanno espresso il loro dissenso per la decisione arbitrale. Molti utenti sui social network hanno espresso dubbi sulla regolarità dell’azione del centrocampista francese della Juventus.

