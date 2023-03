Napoli-Eintracht Francoforte: Kim e Meret, test decisivi

Kim e Meret sono reduci da due infortuni, difensore e portiere verranno valutati per Napoli-Eintracht Francoforte.

La buona notizia in casa Napoli è che non c’è nulla in termini di lesioni o altri problemi muscolari. La situazione di Kim e Meret non preoccupa ma viene valutata attentamente. Il portiere si è fermato nel riscaldamento di Napoli-Atalanta per un problema al polso, mentre il difensore ha dovuto abbandonare il campo al minuto 75 per un dolore al polpaccio, lo stesso che gli aveva creato problemi durante il Mondiale.

Kim e Meret giocano con l’Eintracht Francoforte?

Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, in questo momento c’è grande ottimismo, soprattutto per il recupero del difensore sudcoreano. Difficile fare a meno di lui, anche Spalleti ne ha nuovamente esaltato le doti dopo una partita da dominatore contro l’Atalanta.

Gli accertamenti a cui si è sottoposto Meret al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, non hanno riscontrato lesioni o problemi peggiori, quindi anche in questo caso c’è ottimismo.

Kim e Meret possono recuperare per Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di Champions League che si gioca mercoledì 15 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. I due effettueranno dei test decisivi in questi giorni e si deciderà se convocarli. Molto probabilmente entreranno nella lista ufficiale di Spalletti, ma difficilmente saranno rischiati se non verranno ritenuti abili ed arruolabili al 100%.