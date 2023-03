PRONOSTICI NAPOLI – EINTRACHT FRANCOFORTE: CHE SIA LA VOLTA BUONA ANCHE IN EUROPA?

Chi non ha assistito alla partita d’andata fra Napoli ed Eintracht si è perso non solo un grande incontro di calcio, ma anche un’autentica sinfonia dei ragazzi di Luciano Spalletti.

Il Napoli è meraviglioso, è il calcio che trasuda bellezza, è amore ed è puro divertimento: la compagine azzurra è un’opera d’arte che rende merito alla sua fantastica città, con il gruppo di giocatori guidati dal mister toscano che sta sorprendendo tutti non tanto per la sua bravura, ma piuttosto per la continuità di rendimento e per la sua ferrea caparbietà e voglia di portare a casa la vittoria sempre e comunque.

I pronostici di Napoli – Eintracht Francoforte sono abbastanza definiti, a maggior ragione a seguito della fantastica performance del match d’andata del Napoli in Germania.

Una vittoria inequivocabilmente chiara, che non lascia spazio a dubbi: siamo pronti a vivere questo match di ritorno insieme?

Prima del fischio d’inizio scopriamo insieme quali sono i talenti da osservare in partita e in che modo le due squadre scendono in campo.

Scoprilo nella sezione seguente!

AZZURRI SQUADRA CHE SA QUEL CHE VUOLE, EINTRACHT MESSO SOTTO ALL’ANDATA

La prima cosa che viene in mente se riavvolgiamo il nastro e pensiamo a come è andata negli ottavi di andata è il fatto che la squadra di Spalletti, dopo un inizio cauto, è venuta fuori facendo sfoggio della sua classe e della gran personalità di elementi chiave come Osimhen e Kvaratskhelia.

Sono loro infatti le stelle e i maggiori talenti della squadra, ma ci sono anche altri grandi professionisti come Di Lorenzo (autore di un gran gol in Germania), e moltissimi altri.

Il modulo di riferimento con cui gioca il Napoli è il solito 4-3-3, anche se la squadra è così dinamica e trasformista in campo da confondere le idee a qualsiasi avversario si trovi di fronte.

I tedeschi dell’Eintracht utilizzano invece un sistema dotato di 3 difensori centrali, ed hanno in Trapp il leader carismatico che guida la linea difensiva: il portiere della nazionale teutonica è il leader indiscusso della squadra di Francoforte, una squadra ambiziosa ma con dei punti deboli che il Napoli avrà certamente (ri)studiato!

Scopriamo infine, nel paragrafo che segue, le quote e i pronostici di Napoli – Eintracht Francoforte, sei pronto?

PRONOSTICI NAPOLI – EINTRACHT FRANCOFORTE: PRATICA QUARTI ARCHIVIATA O NO?

Napoli Pareggio Eintracht Francoforte 1.55 4.16 5.73

*N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Andando a vedere le quote del match, si evince il fatto che il Napoli parte coi favori del pronostico: un 1.55 è la quota per la sua vittoria, mentre un 5.73 viene dato in caso di vittoria esterna della formazione di Glasner.

Il pareggio, a sua volta, è dato a 4.16.

Il match d’andata ha dato chiare indicazioni su come il discorso qualificazione potrà andare a finire, ma un conto è appunto il passaggio del turno, un altro quello relativo al risultato secco della gara, che è a nostro avviso aperto a qualsiasi possibilità.

In Champions, del resto, non si scherza con nessuno…