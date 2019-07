Inter, Conte: “Napoli e Juve squadre top, dobbiamo fare meglio di loro”

Conte parla di Napoli e Juve durante la prima conferenza stampa da allenatore dell’Inter. Il tecnico lancia la sfida agli azzurri e ai bianconeri.

Antonio conte si presenta ai tifosi dell‘Inter e lancia la sfida a Napoli e Juventus. L’Ad Marotta in conferenza stampa ha definito Conte il top player dell’Inter. Il tecnico nerazzurro è chiamato a fare la differenza, come lui stesso ha ammesso ai giornalisti:

“Abbiamo visto che negli ultimi anni Juve e Napoli hanno dominato, noi dovremo lavorare meglio di loro per colmare il gap, dobbiamo dare il meglio di noi stessi e vedere dove arriviamo.

È stato semplice scegliere l’Inter perché abbiamo la stessa visione e questo per me è stato importante. Abbiamo la stessa ambizione e voglia di costruire qualcosa di importante, ben sapendo che dobbiamo passare attraverso un percorso di fatica e di sudore, ma la vediamo allo stesso modo e la presenza di Marotta è un incentivo in più per me. Io non ho limiti e non ne voglio perché i limiti pongono alibi”.