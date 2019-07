Gazzetta. Napoli, James si avvicina. Il Real abbassa la richiesta

Il Real Madrid abbassa la richiesta per James Rodriguez. Mendes incontra Florentino a Londra.







James Rodriguez sempre più vicino al Napoli. De Laurentiis sta tentando di costruire un super Napoli. Una squadra che abbia almeno un top in ogni ruolo. Manolas in difesa, Fabian a centrocampo e James sulla trequarti. In attacco potrebbe arrivare Icardi.







Ieri a Londra Jorge Mendes ha incontrato Florentino Perez, come riporta la gazzetta dello sport.

Florentino Perez ha fatto sapere all’agente del ragazzo di poter abbassare le pretese.