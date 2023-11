L’ex bandiera azzurra Lorenzo Insigne si racconta in un’intervista esclusiva, tra il rimpianto di non aver vinto lo scudetto con il Napoli del cuore e le impressioni su Kvaratskhelia.

Nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Lorenzo Insigne è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia del Napoli, squadra di cui è stato a lungo capitano e simbolo. L’attaccante ha rivelato il suo grande rimpianto: “Vincere lo scudetto da capitano del Napoli era il mio sogno. Ci siamo andati vicini diverse volte purtroppo senza riuscire nell’impresa”.

Insigne ha anche spiegato i motivi che lo hanno spinto a fare visita recentemente al centro sportivo di Castel Volturno: “Ci torno ogni anno per salutare i miei ex compagni, ai quali sono molto legato. Sono e resto il primo tifoso del Napoli”.

L’ex numero 24 azzurro ha detto la sua anche sull’inizio di stagione difficile della squadra e si è detto fiducioso in una pronta rinascita: “Ha le qualità per tornare in alto. Con il ritorno di Mazzarri sono sicuro che tornerà a competere ai vertci”.

Infine, parole di elogio per Kvaratskhelia: “Non lo conoscevo, è fortissimo. Via social gli ho fatto i complimenti”, ha concluso Insigne.