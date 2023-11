Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, si è scagliato nuovamente contro la Juventus tirando in ballo anche il Napoli.

“Che vi ho detto (anzi scritto) proprio stamattina? Vogliono cavalcare l’onda delle magiche emozioni suscitate da Juventus-Inter e fare un milione di nuovi abbonati prima di Natale. Serie A, il campionato dove la società più famosa (nelle Procure) scende in campo per non giocare a calcio – e non far giocare a calcio gli avversari – e dove ai difensori (vedi Hateboer) è permesso di passare l’intera partita a provare a spezzare le caviglie ai pochi campioni in circolazione (vedi Kvaratskhelia) con gli arbitri che stanno dalla loro parte e nemmeno fischiano punizione (figuriamoci i cartellini)”.

Ziliani ha poi aggiunto: “Lo schifo del calcio: solo in Italia, solo su DAZN e tre volte su dieci anche su Sky. E ricordate: la pirateria uccide il calcio”.

Ziliani si è poi soffermato sul passivo del Napoli nella stagione 2021/22: “Diciamo causa Covid e Calvarese: senza il quale il Napoli sarebbe andato in Champions (e la Juventus no) nella stagione 2021-22 e già oggi, grazie al migliore ranking, sarebbe qualificato (e la Juventus no) al mondiale per club 2025. Fanno 100 milioni (50+50 a stare bassi) di differenza: dovevano finire sotto il Vesuvio, sono finiti colà dove si puote. D’altronde, vuolsi così”