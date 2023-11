L’arrivo di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio sembra aver fatto tornare il sorriso anche al bomber nigeriano, Victor Osimhen.

A Victor Osimhen è finalmente tornato il sorriso, il tutto in concomitanza con l’arrivo di Walter Mazzarri all’ombra del Vesuvio. Il bomber nigeriano è apparso in ottima forma durante l’allenamento di ieri a Castel Volturno, sembra aver ritrovato quell’ entusiasmo perso per colpa dei risultati altalenanti sotto la gestione Garcia e dell’infortunio che lo hanno tenuto lontano dal campo.

La squadra azzurra ha vinto a Bergamo in un match non proprio facilissimo, e anche lo stesso Osimhen è tornato a giocare uno spezzone di gara rivelandosi decisivo con l’assist vincente per il gol di Elmas.

Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno che si sofferma su un gesto in particolare del nigeriano:

“Mazzarri a fine gara ha elogiato il gruppo e i giocatori: sembra tornata l’armonia. Anche Victor Osimhen ha ritrovato il buonumore e sui suoi profili social ha ripostato le foto che lo ritraggono con la maglia del Napoli. Proprio le ultime della trasferta a Bergamo. Una sequenza di cinque foto dalla sua entrata in campo al posto di Raspadori ad alcune dove si evince tutta la sua grinta”.