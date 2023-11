Elmas a DAZN: “Mazzarri un artista, Osimhen ha fatto la differenza. Il mio gol è anche suo”

Le parole di Eljif Elmas ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Napoli, vinta per 2-1 dagli azzurri di Mazzarri.

Nel post-partita della vittoria del Napoli contro l’Atalanta, Eljif Elmas ha elogiato il nuovo allenatore Walter Mazzarri, definendo le sue azioni “incredibili”. Parlando con DAZN, il centrocampista ha sottolineato l’importanza di ripartire positivamente dopo il cambio di guida tecnica, soprattutto contro una squadra di alto livello come l’Atalanta.

“Abbiamo cambiato allenatore e contro una grande squadra come l’Atalanta, era difficile. Era fondamentale vincere oggi, siamo stati veramente uniti in questi giorni e si è visto in campo”, ha dichiarato Elmas.

Il centrocampista ha anche evidenziato il contributo di Mazzarri al gruppo: “Ha fatto belle cose, dando una grande mano a questo gruppo. Ha compiuto un’impresa incredibile in questi giorni”. Inoltre, Elmas ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Victor Osimhen nel segnare il gol decisivo, sottolineando che “non tutti danno quel pallone”.

Quando gli è stato chiesto se il Napoli puntasse allo scudetto, Elmas ha risposto con pragmatismo: “Dobbiamo pensare partita per partita, ad allenarci bene e fare sempre meglio nelle prossime”. Ha inoltre espresso la sua gratitudine ai tifosi, dedicando il gol a loro: “È stato bello fare gol dopo tanto tempo. Amo tutti”.

Infine, Elmas ha commentato l’abbraccio a Olivera, evidenziando la preoccupazione per l’infortunio del compagno: “A noi dispiace che il nostro compagno si sia fatto male. Voglio bene a lui, come a tutti i compagni. Lui ci mancherà e l’ho abbracciato perché gli fa bene sorridere”.