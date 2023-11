Osimhen Verso il Ritorno: La Scommessa di Mazzarri per Atalanta-Napoli

Victor Osimhen potrebbe tornare tra i convocati per Atalanta-Napoli, oggi provino decisivo: Mazzarri pensa a convocarlo ma senza rischiare.

Notizie calcio Napoli – A 46 giorni dall’ultima apparizione con la maglia del Napoli, Victor Osimhen è vicino al rientro tra i convocati di Walter Mazzarri per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, in programma domani.

Victor Osimhen Potrebbe Tornare in Campo Dopo 46 Giorni

Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, è in procinto di fare il suo ritorno in squadra per la partita contro l’Atalanta, segnando il suo ritorno in campo dopo 46 giorni di assenza. L’ultima volta che Osimhen ha giocato è stata contro la Fiorentina, prima di subire un infortunio durante una partita amichevole con la Nigeria.

La Strategia di Mazzarri per Osimhen

Walter Mazzarri, il nuovo allenatore del Napoli, ha una strategia chiara per Osimhen. Nonostante l’attaccante nigeriano sia vicino alla convocazione, non è previsto che parta dall’inizio nella partita contro l’Atalanta. Il Corriere dello Sport riporta che Osimhen dovrà sottoporsi a un rodaggio per ritrovare la migliore condizione fisica, con l’obiettivo di avere il giocatore al top per le importanti sfide contro Inter e Juventus. Nel frattempo, è probabile che Raspadori parta titolare, con Simeone come possibile alternativa.