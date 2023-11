SKY – Ottimismo in casa Napoli: Osimhen sarà convocato per la sfida con l’Atalanta

Notizie incoraggianti in vista della sfida Atalanta-Napoli, dove Mazzarri potrà contare molto probabilmente anche sul ritorno di Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il centravanti nigeriano Victor Osimhen è in procinto di fare il suo ritorno in campo durante la partita contro l’Atalanta, come riportato dalla redazione di Sky Sport. Mazzarri lo inserirà probabilmente nella lista dei convocati per la sua prima partita come allenatore del Napoli. Anche se non è certo che giocherà dall’inizio, Osimhen è desideroso di scendere in campo, ma con prudenza. Dal punto di vista clinico, il calciatore sembra essersi completamente ripreso e si sta allenando con l’obiettivo di essere protagonista.

Oggi Osimhen ha seguito un programma personalizzato e si è allenato con il resto della squadra, dando segnali incoraggianti. Tuttavia, Simeone e Raspadori potrebbero contendersi il posto da titolare nel caso in cui il nigeriano iniziasse dalla panchina.

Anche le condizioni di Piotr Zielinski stanno migliorando dopo l’attacco di angina tonsillare. Sebbene sia ancora debilitato dall’influenza, non è escluso che possa unirsi alla squadra per la sfida contro l’Atalanta. Zielinski sarà sottoposto a monitoraggio, così come Andrè-Frank Zambo Anguissa, il cui stato sarà valutato al suo ritorno dagli impegni con la Nazionale.