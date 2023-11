Zielinski: I medici polacchi hanno spaventato il Napoli

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul Napoli, soffermandosi in particolare sul caso Zielinski.

CALCIO NAPOLI. Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli durante un’intervista a Radio Kiss Kiss nella trasmissione ‘Radio Goal’. Ha toccato vari aspetti riguardanti la squadra, l’allenatore e i giocatori.

Mazzarri e il Suo Approccio al Calcio di Spalletti

Caiazza ha evidenziato come Mazzarri abbia studiato il calcio di Spalletti durante il periodo di pausa, preparandosi per una possibile chiamata da De Laurentiis. “Mazzarri adora la difesa a tre e quindi è stata una novità per lui. Arriva un allenatore carico e stimolante, capace di dare una didattica efficace alla squadra”, ha detto Caiazza.

La Situazione con Garcia e il Cambio di Allenatore

Il giornalista ha anche parlato del periodo con Garcia, descrivendolo come un momento di depressione per la squadra dal punto di vista degli allenamenti, soprattutto dopo due anni di lavoro tattico con Spalletti. “Mazzarri dovrà dare gli stimoli giusti per allenarsi bene. La squadra è forte, non è quella di 13 anni fa”, ha aggiunto.

Le Condizioni di Osimhen e Zielinski

Riguardo ai giocatori, Caiazza ha espresso ottimismo sul recupero di Osimhen, che ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo. “Se Osimhen si allenerà completamente col gruppo, potrebbe anche andare in panchina a Bergamo”, ha riferito. Inoltre, ha espresso speranza per il recupero di Zielinski dalla tonsillite, nonostante le preoccupazioni iniziali.