Ssc Napoli, le ultime su Osimhen, Zielinski e Meret. Insigne torna a Castel Volturno. I dettagli

Allenamento per il Napoli in vista della sfida contro l’Atalanta: le ultime su Osimhen, Zielinski e Meret. Visita a sorpresa di Lorenzo Insigne.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center, intensificando i preparativi per il match di sabato contro l’Atalanta, valido per la 13esima giornata di Serie A.

La Sessione di Allenamento

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 3 con esercizi di riscaldamento e torello, per poi passare a una seduta tecnico-tattica e una partitina a campo ridotto.

Il Rientro dei Nazionali e il Lavoro Personalizzato

I giocatori rientrati dagli impegni con le Nazionali, tra cui Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Osimhen, Meret e Zielinski hanno iniziato con il gruppo per poi proseguire con allenamento individuale in palestra.

La Sorpresa di Insigne e il Recupero di Osimhen

Un momento emozionante è stato il blitz a sorpresa di Lorenzo Insigne, che ha salutato e abbracciato l’allenatore Walter Mazzarri. Per Victor Osimhen, invece, arrivano segnali positivi: il calciatore prosegue il recupero e ha iniziato a lavorare con il pallone, con la possibilità di essere convocato per la partita di sabato.

Le Condizioni di Zielinski e le Scelte in Attacco

Per quanto riguarda Piotr Zielinski, dopo l’influenza degli ultimi giorni, il calciatore polacco è quasi pienamente ristabilito. In attacco, Mazzarri dovrà scegliere tra Raspadori e Simeone, mentre attende notizie su Lindstrom e Anguissa, quest’ultimo stanco dopo gli impegni con la sua nazionale.