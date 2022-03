Insigne lascia il ritiro dell’Italia, torna a Napoli

Lorenzo Insigne lascia il ritiro dell’Italia e non parteciperà alla trasferta in Turchia. Il giocatore farà rientro anticipato a Napoli. Dopo la figuraccia con la Macedonia, l’Italia dovrà giocare la sfida con la Turchia, una partita quasi inutile e che si gioca con uno spirito tutt’altro che felice. Un tracollo totale quello della Nazionale di Mancini che non ha sciolto ancora le riserve, sulla possibilità di lasciare la panchina dell’Italia.

Secondo le ultime notizie oltre ad Insigne lascia il ritiro dell’Italia anche Berardi e Jorginho, usciti malconci dalla sfida con la Macedonia. In Turchia non andranno nemmeno Verratti e Mancini. Nel caso di Insigne non c’è alcun infortunio, ma con la Turchia andranno in campo giocatori più freschi, che hanno avuto meno occasioni di giocare. In qualche modo bisogna reagire all’eliminazione e cominciare a pensare all’Italia del futuro, magari costruita su altri giocatori rispetto a quella attuale. Insigne è stato indicato come uno dei principali responsabili della debacle dell’Italia, critiche feroci contro il giocatore del Napoli. Ma in generale sono piovute critiche sull’Italia e sul campionato italiano, come quelle di Fabio Capello che ha fatto un esempio prendendo in considerazione anche Osimhen, attaccante del Napoli che sta facendo grandi cose nell’ultimo periodo.