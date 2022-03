Zerbin, il Napoli ha preso la decisione in vista della prossima stagione

Il Napoli valuterà a Dimaro Alessio Zerbin, esterno offensivo che si sta mettendo in mostra nel Frosinone.

Il Napoli di Spalletti è impegnato nella lotta scudetto con le milanesi, De Laurentiis e Giuntoli sondano il mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che dovrebbe vedere gli azzurri impegnati anche in Champions League, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro valuterà anche alcuni giocatori che dovrebbero rientrare dai presti, tra i quali spicca Alessio Zerbin:

“Il Napoli che verrà sarà giovane e low budget, almeno per quanto riguarda gli ingaggi. Così ci sarà da sfruttare al massimo tutto il prodotto che si ha a disposizione in casa. Spalletti il prossimo luglio nel doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro dovrà valutare l’affidabilità di alcuni giovani attualmente in prestito.

Tra questi c’è Alessio Zerbin, esterno offensivo che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Frosinone. Zerbin verrà inserito in organico per avere una soluzione in più in quel ruolo“.