Laudisa: “Il Napoli pensa ad un grande colpo se parte Petagna”

Il Napoli molto attivo sul calciomercato, la prossima stagione arriveranno più colpi, soprattutto per in attacco, dove ci sarà l’addio di Insigne. Ma il Napoli ha anche altri calciatori in lista di sbarco, uno di questi è sicuramente Andrea Petagna, giocatore che non fa mai mancare il suo apporto quando viene chiamato in causa, ma che non è sempre tra i protagonisti. Così per la prossima stagione non è escluso un addio di Petagna che piace molto al Torino, ma anche ad altre società di Serie A.

Proprio ad un giocatore del Torino guarda il Napoli. Dato che Andrea Belotti è in scadenza di contratto. Il giocatore ha 28 anni e pensa ad un salto di qualità che troppo spesso gli è sfuggito. Secondo Carlo Laudisa il Napoli ha preso contatti per capire la possibilità di ingaggiare Belotti, lo dice a Radio Goal. A fine stagione gli azzurri possono mettere le mani sul centravanti ex Palermo che “farebbe una grandissima coppia con Osimhen“. Da capire anche il futuro di Mertens, ecco perché il Napoli sta attivando più canali per prendere nuovi giocatori. Uno tra questi è Januzaj della Real Sociedad.