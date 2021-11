“Insigne va all’Inter, accordo a gennaio” Bargiggia è sicuro

Lorenzo Insigne formalizza l’accordo per il passaggio all’Inter già a gennaio, Paolo Bargiggia svela la trattativa di calciomercato. Sicuramente una notizia clamorosa. Fino ad oggi si è sempre parlato di un interessamento dell’Inter per Lorenzo Insigne, ma non si era mai arrivati a parlare di accordo imminente. Ora la questione sembra molto diversa e l’ipotesi di calciomercato per Insigne appare più che concreta. Va ricordato che Insigne ha il contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2022 e fino ad ora non ha trovato l’accordo per il rinnovo. L’offerta presentata da De Laurentiis a Insigne viene ritenuta troppo bassa.

Calciomercato: Insigne-Inter, ci siamo!

“Ho quasi la certezza che a gennaio Insigne si accorderà con il club nerazzurro, perché non sono stati fatti passi avanti dal punto di vista economico per il rinnovo” a dirlo è Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio, programma condotto da Luca Cerchione. Dunque già a gennaio Insigne è pronto a firmare per l’Inter, trasferendosi poi in nerazzurro a fine stagione. Al momento si parla di un malcontento del capitano del Napoli che è “amareggiato con Aurelio De Laurentiis, lui si è sentito sminuito dal presidente davanti dalla squadra” ha detto Bargiggia. Il giornalista ha poi aggiunto: “Insigne è molto deluso da come la dirigenza lo ha trattato davanti ai compagni di squadra“. Non è la prima volta che si parla di un malessere di Insigne nei confronti di De Laurentiis.

Qualcosa sembra essersi definitivamente rotto tra il Napoli ed Insigne tanto che a gennaio può andare all’Inter. Sarebbe sicuramente un colpo di scena clamoroso se le certezze di Bargiggia dovessero trasformarsi in concretezza Sicuramente ne risentirebbe l’ambiente, carico dopo la vittoria con la Lazio che ha portato il Napoli da solo in vetta alla classifica, con tre punti in più del Milan. La questione Insigne deve essere presa con le molle dalla dirigenza, per non rovinare tutto.