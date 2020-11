Insigne insegue un gol per fare la storia: può superare Maradona

Lorenzo Insigne in Napoli-Milan può scrivere un nuovo capitolo della sua storia personale e del Napoli se segnerà un gol.

E’ sicuramente uno dei giocatori più in forma e rappresentativi della squadra partenopea. Lorenzo Insigne ha incantato con la Nazionale ed ora vuole trascinare il suo Napoli ad agganciare la vetta nella sfida di questa sera alle 20.45 allo stadio San Paolo. Ecco quanto scrive Tuttosport sul record che può raggiungere Insigne: “L’alfiere della squadra sarà Lorenzo Insigne, capitano azzurro che ha conquistato in Nazionale anche il cuore degli italiani. Tirerà il gruppo all’inseguimento di una significativa vittoria di tappa e spera di riuscirci proprio con un gol tutto suo, una rete che avrebbe un valore storico. Se dovesse riuscirci, Insigne arriverà a 7 gol segnati al Milan, superando Maradona (si era fermato a 6) e agganciando Vinicio e Vojak, primi in questa classifica. Primi, come i calciatori del Napoli sognano di essere stasera in serie A“.

Insigne nella sfida Napoli-Milan sarà chiamato a giocare nella sua posizione più congeniale, ovvero quello di esterno d’attacco a sinistra. Gattuso, però, nonostante l’assenza di Osimhen, ha deciso di non cambiare modulo e di affidarsi ancora al 4-2-3-1. Il tecnico schiererà Lozano in un nuovo ruolo e Mertens come punta centrale.