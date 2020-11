Gazzetta – Super Bakayoko per il Napoli, due dati sono impressionanti

Tiemoue Bakayoko si è preso il Napoli, Gazzetta dello Sport ne esalta le qualità e l’efficacia che sta avendo nella squadra di Gattuso.

Ha rischiato di non giocare contro la sua ex squadra, ma nonostante abbia avuto qualche linea di febbre Gennaro Gattuso ha voluto confermare il 4-2-3-1 e Bakayoko, mentre Lozano potrebbe giocare in un ruolo inedito. Gazzetta dello Sport fa un focus su Bakayoko e scrive:

E “papà” Gattuso non ha perso tempo, piazzandolo subito nel cuore del Napoli e ottenendo in cambio corsa – con 2,6 chilometri in media a partita Bakayoko è l’instancabile della rosa −, personalità e una supremazia sugli avversari che a volte diventa straripante. Prendete i duelli ingaggiati: Tiemoué ne vince in media 8,3 a partita, meglio di lui solo Kucka del Parma (9,6). Ma il francese non è solo muscoli, perché la sua presenza si traduce in equilibrio per tutta la squadra: Fabian Ruiz si muove con libertà, la difesa è sempre più protetta dallo schermo col 5 sulle spalle. Lo stop anticipato della Ligue 1 la scorsa primavera lo ha tenuto fermo a lungo, ma Bakayoko non sembra risentirne più di tanto: il recupero lampo dalla febbre che lo aveva bloccato a inizio settimana ne è la prova. Il calore della città e i rapporti con i compagni hanno fatto il resto: Timù vive a Posillipo, nella casa che era stata di Callejon, e a Napoli si sente in famiglia.