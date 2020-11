Probabili formazioni Napoli-Milan, Gattuso punta sul 4-2-3-1 con Mertens prima punta. Lozano giocherà in nuovo ruolo.

Il Napoli sfida il Milan allo stadio San Paolo alle 20.45, nelle probabili formazioni di Corriere dello Sport c’è Lozano in un nuovo ruolo, quello centrale dietro le punte con Mertens centravanti. Una soluzione inedita per Gennaro Gattuso che ha deciso di non rinunciare al modulo 4-2-3-1.

Gattuso è uscito da quella sua ultima interpretazione di se stesso, ha smesso di considerare il proprio calcio immutabilmente legato al modello di riferimento «vagamente» Sarriano e però fondamentalmente ha continuato ad inseguire una propria filosofia semplicemente travestendosi in qualcosa che sa di quattro-due e fantasia. Gattuso ha preferito puntare sull’ultima versione di sè, 4-2-3-1, per avere tracce di talento sparse ovunque e costringere il Milan ad inseguirlo.

Nelle probabili formazioni di Napoli-Milan dunque c’è anche Politano dal primo minuto con Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo. In porta ci va Meret perché Ospina non è nelle migliori condizioni fisiche, mentre la fascia di sinistra di difesa viene presa da Mario Rui. Il Milan deve fare meno di Rafael Leao ma conferma gli uomini che fino ad ora lo hanno portato in vetta alla classifica, quella che il Napoli vuole raggiungere anche con un punto di penalizzazione.