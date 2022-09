Insigne arriva una richiesta importante al Toronto

Lorenzo Insigne ha deciso di prendersi una pausa dal calcio, richiesta inoltrata al Toronto che l’ha avallata senza problemi. Il calciatore napoletano ha avuto dei seri problemi familiari, per questo motivo il Toronto aveva già comunicato l’assenza ufficiale di Insigne sia dagli allenamenti che dal terreno di gioco. Da qui sono scattate anche manifestazioni di solidarietà da parte dei suoi compagni di squadra, oltre che della società.

Insigne pausa dal calcio a Toronto

Tuttosport sulla vicenda Insigne, fa sapere che quanto gli è accaduto ha “segnato il giocatore ed i suoi affetti più cari per questo ha chiesto e ottenuto da Toronto di potersi prendersi una pausa dal calcio. Toronto aveva anticipato con una nota ufficiale l’8 settembre che Insigne stava affrontando «una delicata situazione familiare», che non si sarebbe allenato e che Mimmo Criscito

sarebbe stato accanto all’amico e compagno di squadra in un momento così complicato“. Un momento sicuramente complicatissimo per Insigne e la sua famiglia che lo ha spinto a prendersi una pausa dal calcio giocato. Il Toronto ha accettato la richiesta del calciatore, dimostrando umanità e vicinanza al campione italiano. Molto probabilmente per lo stesso motivo Insigne non è stato nemmeno convocato da Mancini per le partite di Nations League dell’Italia.