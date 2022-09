Milan-Napoli le probabili formazioni: scelti i sostituti di Leao e Osimhen

Milan e Napoli si sfidano oggi senza Osimhen e Leao due protagonisti che saranno fuori rispettivamente per infortunio e squalifica. Spalletti e Pioli hanno trovato i sostituti e secondo Il Mattino saranno Saelemaekers nel Milan e Raspadori nel Napoli. Ovviamente non sarà semplice per i due allenatore riuscire a sostituire questi due calciatori che sono molto importanti per lo sviluppo del gioco, ma sia Pioli che Spalletti in conferenza stampa hanno caricato il gruppo dicendo che non è un solo giocatore a fare la differenza.

Milan-Napoli: chi gioca

Ecco le ultime novità di formazione date da Il Mattino. Nel Milan sciolto il dubbio del sostituto di Leao ci sarà sempre Maignan in porta, con Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez in difesa. Tutto confermato anche a centrocampo con Bennacer, Tonali, sulla trequarti Messias, De Ketelaere, Saelemaekers saranno a supporto di Giroud.

Nel Napoli oltre al sostituto di Osimhen bisogna capire anche chi giocherà sulla fascia sinistra in difesa e su quella di destra in attacco. Ci sono due ballottaggi con Olivera in vantaggio su Mario Rui e Politano e Lozano che se la giocano al 50%. Il Mattino schiera Politano titolare, ma nelle ultime ore la posizione del messicano si è rafforzato, anche perché ha recuperato dallo stato influenzale e non ha giocato in Champions League contro i Rangers, quindi può essere più riposato.