Insigne lascia il Toronto: ecco dove potrebbe andare

L’ex capitano azzurro è pronto a dire addio al Canada: summit di mercato organizzato a Dubai con i suoi agenti

La storia d’amore tra Lorenzo Insigne e il Toronto sembra essere giunta al capolinea. L’ex capitano del Napoli, che aveva scelto il Canada per iniziare una nuova avventura nel 2022, sta seriamente valutando di cambiare aria già a gennaio.

Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, il Magnifico ha organizzato un importante vertice di mercato a Dubai, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia. All’incontro, documentato sui social dallo stesso calciatore, era presente il suo agente Alessandro Favaro, chiaro segnale che qualcosa di importante si sta muovendo.

Insigne futuro tra Europa e Arabia Saudita

Sul tavolo ci sono diverse proposte allettanti. La più concreta arriva dall’Arabia Saudita, dove diversi club sarebbero pronti a garantire a Lorenzo un contratto importante. Ma non è l’unica pista: anche il Qatar si è fatto avanti nelle ultime ore, mentre in Europa alcuni club spagnoli hanno già avviato i primi contatti.

Il Toronto, che detiene il cartellino di Insigne fino al 2026, non si opporrebbe alla partenza del suo numero 24. La mancata qualificazione ai playoff di MLS ha accelerato le riflessioni del calciatore napoletano, che ora sembra pronto per una nuova sfida.

Il richiamo di Napoli

“Sto bene a Toronto“, ha recentemente confessato l’ex numero 24, “ma Napoli è casa mia. Le ferie le faccio sempre qui. Senza Napoli non si può vivere”. Poi la frase che ha acceso il dibattito tra i tifosi: “Se mi chiamasse Conte? A Napoli non si può dire di no, mi troverei già a Castel Volturno“. Oggi queste parole assumono un significato nuovo.

Gli sviluppi della trattativa saranno più chiari nelle prossime settimane, quando le parti coinvolte torneranno a incontrarsi per definire i dettagli dell’operazione. L’unica certezza, al momento, è la volontà di Insigne di chiudere anticipatamente la sua esperienza in Canada.