Napoli vicino a Dorgu: il pallino di Conte può arrivare a gennaio

Gli azzurri accelerano sul mercato di gennaio con un colpo interessante sulla fascia sinistra

Il Napoli si muove con decisione sul mercato di gennaio. Come riporta Il Mattino, il club azzurro è vicino all’accordo con il Lecce per Patrick Dorgu. Il giovane danese è stato richiesto del tecnico salentino.

Il Napoli sta accelerando la trattativa con il club salentino per anticipare la concorrenza e regalare subito il calciatore a Conte. La volontà della società è chiara: costruire una squadra competitiva attorno alle idee del nuovo allenatore già da gennaio.

Dorgu, che ha solo 20 anni ma ha già dimostrato grande personalità in Serie A, non rimarrebbe in prestito al Lecce in caso di acquisto. Conte lo vuole subito a disposizione per plasmarlo secondo i suoi dettami tattici e inserirlo nei meccanismi della sua idea di gioco.