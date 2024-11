Lukaku, messaggio a Conte sul ginocchio: la verità sulle condizioni in vista Napoli-Roma

Il centravanti del Napoli tranquillizza il suo allenatore dopo l’allarme lanciato dal Belgio

Un messaggio che fa tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente Napoli. Romelu Lukaku rassicura Antonio Conte sulle condizioni del suo ginocchio dopo l’allarme lanciato dal Belgio.

Il ct Tedesco aveva fatto scattare l’allerta: “Lukaku ha un’infiammazione al ginocchio che gli impedisce di allenarsi“. Parole che hanno agitato il mondo azzurro, considerando l’importanza della sfida contro la Roma al Maradona.

Il messaggio di Lukaku a Conte

Il Mattino svela il retroscena: Big Rom invia un messaggio diretto a Conte per tranquillizzarlo. “Non ho problemi“, le parole del centravanti belga che cambiano completamente lo scenario in vista del big match di domenica 24 novembre.

Lo staff medico del Napoli monitora la situazione. Il bomber seguirà un programma personalizzato al rientro dal Belgio. L’obiettivo è averlo al 100% per la sfida contro la Roma, la sua seconda da ex in questa stagione dopo quella con l’Inter.

Conte non lascia nulla al caso. Il Cholito Simeone intensifica la preparazione, pronto a sostituire Lukaku se necessario. L’argentino vanta numeri importanti contro i giallorossi: 3 reti in 5 confronti diretti.