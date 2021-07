INFORTUNIO SPINAZZOLA, ARRIVA IL MESSAGGIO DEL NAPOLI

Leonardo Spinazzola si è fermato al 77′ di Italia-Belgio dopo uno scatto ed è uscito in lacrime: gli esami rivelano la rottura del tendine d’Achille. Il gruppo azzurro, a cominciare da Lorenzo Insigne, si è stretto intorno al compagno come dimostra il video pubblicato sugli account social della Nazionale. Nel video si vede Bernardeschi all’altoparlante dell’aereo mentre parte un coro dedicato proprio a Spinazzola. Ora c’è un motivo in più per cercare di vincere gli Europei.

Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni, ma non è escluso che il ventisettenne non posso fare un ulteriore accertamento. La Roma infatti sta valutando prima un consulto dal professor Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku, Finlandia. Viene soprannominato “Il Medico dei Miracoli” per i tanti interventi riusciti ai giocatori: da Beckham a Barzagli, poi Coentrato, Bonaventura e anche un giallorosso.

La SSC Napoli e il presidente De Laurentiis hanno pubblicato un messaggio a Spinazzola:

“Forza Leonardo! Ti aspettiamo di nuovo in campo!”

Si legge sul profilo social della società partenopea. Un messaggio importante che dimostra come in certi casi non esiste rivalità. Che il messaggio del Napoli per Spinazzola sia da monito per qualche società senza colore, la quale non perde mai occasione per dimostrarsi poco attenta ai drammi sportivi.