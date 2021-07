Allan in vacanza a Capri: il calciatore ha Napoli nel cuore

Allan in vacanza a Capri con tutta la sua famiglia. L’ex centrocampista del Napoli non ha mai fatto mistero di essere estremamente affezionato al Napoli. Il giocatore ha visto nascere qui i suoi figli, che sono napoletani de tifosi azzurri. Allan è stato fotografato a Capri mentre è in vacanza proprio con la sua famiglia. Un segnale che il centrocampista, anche dopo il passaggio all’Everton, non ha mai dimenticato il capoluogo partenopeo e tutte le bellezze che sono vicino ad esso. La fantastica isola di Capri è sicuramente un fiore all’occhiello per la Campania che attira ogni anni turisti da tutto il mondo.

Non è la prima volta che Allan è in visita a Capri in vacanza. Già qualche estate fa il giocatore si era concesso una breve visita sull’isola insieme a Coutinho.