Infortunio per Manolas, il labiale non lascia scampo

Il Napoli vince col Legia Varsavia in Europa League ma parte Kostas Manolas per infortunio, il difensore esce dal campo sconsolato. “Mi sono stirato” questo il labiale di Manolas per far capire alla panchina che non poteva continuare a giocare. Il greco si è fatto male dopo aver effettuato un allungo per bloccare un attaccante del Legia Varsavia che avrebbe potuto puntare la porta. L’infortunio di Manolas potrebbe tenerlo fuori più di qualche partita, ma gli esami strumentali dovranno fare luce sull’entità dello stiramento. Il greco è una risorsa per Luciano Spalletti anche se nelle ultime giornate ha ceduto il posto da titolare a Rrahamani.

Nonostante l’infortunio di Manolas resta la felicità in casa Napoli per la vittoria sul Legia Varsavia. Gli azzurri sono riusciti a battere i polacchi ed a riaprire il discorso qualificazione. Il Napoli attualmente si trova a quattro punti in classifica, mentre al primo posto c’è proprio il Legia a sei punti.