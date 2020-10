Infortunio Bakayoko: pronto a tornare in campo, le ultime sulle condizioni

Non preoccupano le condizioni di Tiémoué Bakayoko uscito per infortunio dalla gara con il Benevento di domenica scorsa.

Il Napoli che si appresta a giocare contro la Real Sociedad potrà avere anche Tiémoué Bakayoko ristabilito dall’infortunio. Il giocatore era uscito durante la sfida con il Benevento a causa di un taglio sulla gamba. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport le sue condizioni non sono gravi e potrà essere regolarmente convocato. “Un Napoli al completo quello su cui può contare Gattuso, visto che alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno tornano disponibili Elmas e Zielinski, fermati a lungo dal coronavirus (tamponi negativi); e che per Bakayoko, zoppicante domenica al momento della sostituzione, vanno escluse complicazioni“.

Recuperare Bakayoko dall’infortunio per Gattuso è sicuramente un’ottima notizia. Il centrocampista ex Monaco si è rivelato veramente indispensabile nelle gare che ha giocatore. Ha caratteristiche uniche, che nessun altro ha nella rosa partenopea. Inoltre ha dimostrato grande praticità e semplicità nel gioco in mediana, una caratteristica non facile da trovare in giro. Pulito, elegante, roccioso quando serve. Insomma per ora Bakayoko si è dimostrato sicuramente un ottimo elemento. “Oltre a ritrovare Elmas e Zielinski (l’ultima volta in campo per entrambi risale al Napoli-Genoa di un mese fa e Gattuso valuterà, in base alla condizione, se convocarli e impiegarli), non perde il prezioso Bakayoko (come da rassicurazione dello stesso sul social di riferimento): soltanto un fastidioso taglio al ginocchio sinistro, inconveniente di modesta entità” scrive Corriere dello Sport.