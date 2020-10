Piotr Zielinski ed Eljif Elmas sono guariti dal coronavirus, i due calciatori si allenano regolarmente in vista della sfida di Europa League.

La decisione finale su Zielinski ed Elmas la dovrà prendere Gennaro Gattuso. I due centrocampisti sono guariti dal Covid-19, ma non sono nelle migliori condizioni fisiche, dato che per tanto tempo non hanno potuto allenarsi a Castel Volturno perché in quarantena. Il recupero di questi due giocatori è sicuramente molto importante per il tecnico del Napoli, che deve affrontare diverse partite in poco tempo. Giovedì c’è l’Europa League, poi di nuovo il campionato, in questa frenetica stagione in cui si prova a fare di tutto per cercare di concludere senza interruzioni.

Zielinski ed Elmas, quindi, possono essere un’arma in più per il tecnico del Napoli, che potrà contare su Bakayoko, che potrebbe decidere di non convocarli per la partita di Europa League. Ecco quanto scrive Repubblica:

Sono assenti da più di tre settimane a causa della positività al Covid 19, fanno rima con una forma fisica non certo al top. Teoricamente sono a già disposizione per la giovedì contro la Real Sociedad, ma Gattuso potrebbe decidere di farli allenare a Castel Volturno seguendo una tabella personalizzata in modo da fargli fare capolino domenica nel match al San Paolo contro il Sassuolo.