“Imbecilli cantano cori contro Napoli”, Casagrande li annienta – Video

Maurizio Casagrande ha parlato dei cori contro i napoletani intonati da alcuni tifosi dello Spezia durante la sfida col Napoli.

Il noto attore partenopeo è intervenuto al termine di Spezia-Napoli postando un video sui social. La partita è stata vinta dagli azzurri per 3-0 con doppietta di Osimhen.

Ma durante tutto il match ci sono stati cori di ogni genere intonati dalla Curve Ferrovia dello Spezia. Ci sono stati cori per schernire la morte di Maradona, ma anche quelli razzisti contro Osimhen e contro Luciano Spalletti.

Casagrande: “Cori contro Napoli” ecco la risposta

L’attore parla della sfida del Picco e della vittoria del Napoli. Ma poi dice: “Tutto bello, ma ho sentito anche dei cori intonati da alcuni imbecilli. Perché questo sono, non sono liguri, che sono persone meravigliose come i campani e gli italiani in generale“.

“Ma gli imbecilli purtroppo sono dappertutto, ci sono quelli campani, quelli piemontesi ecc” dice Casagrande che aggiunge: “Ho sentito cori che intonavano ‘Noi non siamo napoletani. Ed è vero e la differenza è sostanziale. Perché non siete napoletani e stavate perdendo 3-0. Se vince eravate napoletani, stavate vincendo 3-0“.