Il Real Madrid pensa ad Elmas, il Napoli lo ha blindato

Eljif Elmas al centro di numerosi voci di mercato, piace a Real Madrid e Barcellona ma il Napoli ha blindato il centrocampista macedone. Il calciatore con Spalletti sta trovando una maggiore continuità di minutaggio e prestazioni. Il tecnico del Napoli lo utilizza in tante posizioni: da esterno mancino d’attacco, come trequartista, ma anche come centrocampista centrale quando serve. La versatilità di Elmas è sicuramente un punto a suo favore, ma sono le sue capacità tecniche e fisiche lo rendono speciale. Tutti gli allenatori fanno sapere che Elmas in allenamento è una furia, per questo motivo sta trovando sempre più spazio. Napoli attende la sua esplosione definitiva ed in tanto la società lo ha blindato.

Elmas ed il calciomercato

La doppietta segnata con la Macedonia ha fatto salire ancora di più l’attenzione su Elmas, autore di un buon inizio di campionato anche con il Napoli. Gazzetta dello Sport ha fatto saper che Barcellona e Real Madrid si sono messe sulle tracce del giocatore, arrivato a Napoli nel 2019 per 16 milioni di euro più bonus. Giuntoli è stato bravo a prelevare il calciatore classe 1999 che ora viene visionato dalle big d’Europa.

“Il club ha deciso di blindarlo con Giuntoli, per questo Elmas con il Napoli è sotto contratto fino al 2025, un legame lungo, il macedone rinnovò l’accordo nell’estate del 2020, un’altra mossa importante da parte della società del calcio Napoli per blindare il suo gioiello che proseguendo su questi livelli in estate potrebbe solleticare l’interesse dei top club d’Europa” scrive Il Mattino.