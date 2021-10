Fedele: “Elmas sopravvalutato, meglio Gagliardini”, la risposta di Graziani

Enrico Fedele parla di Eljif Elmas, centrocampista macedone del Napoli. Secondo l’ex procuratore è un “calciatore sopravvalutato“. Parlano a Televomero Fedele distrugge Elmas e lo paragona a Gagliardini dell’Inter: “E’ un’eresia dire che Elmas è migliore di Gargliardini. Io il macedone non me lo porto nemmeno a tavola. Sopravvalutate il centrocampista del Napoli, non si capisce nemmeno che ruolo fa in campo“. Fedele continua il discorso su Elmas e dice: “Magari dite che contro il Legia ha giocato bene, ma vi rendete conto del valore degli avversari? Elmas è un giocatore impalpabile. Il centrocampista viene esaltato e poi la settimana dopo criticato, va ricordato il valore degli avversari, lo devo ribadire“.

Alle aspre critiche di Fedele su Elmas risponde Ciccio Graziani che dice: “Io tra Gagliardini ed Elmas mi tengo tutta la vita il calciatore del Napoli“. Non è la prima volta che Enrico Fedele spara a zero su un calciatore del Napoli. Nel corso degli anni ha giudicato negativamente molti acquisti di De Laurentiis, criticando anche Gonzalo Higuain. Recentemente Fedele ed il figlio hanno parlato di Anguissa, bollandolo come calciatore non adatto alla formazione di Luciano Spalletti. Sicuramente una svista clamorosa, dato che il centrocampista africano è un dominatore del centrocampo.