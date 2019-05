Il Napoli si complimenta con Maurizio Sarri

Il Napoli e Aurelio De Laurentiis si complimentanto con Sarri per la vittoria dell’Europa League.

Per il comandate Maurizio Sarri, arrivano parole di affetto e di stima dal Napoli e il suo presidente, che nelle ultime uscite non aveva mai riservato parole gentili per il suo ex tecnico.

Attraverso il profilo twitter, la società partenopea, si congratula per la vittoria della coppa Uefa e per la prestazione sconvolgente del Chelsea. Ecco il tweet del Napoli: