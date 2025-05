Il Mattino: “Napoli, mercato faraonico”

Il primo nome è di quelli che fanno rumore: Kevin De Bruyne. Ma non sarà l’unico. Il Napoli campione d’Italia si prepara a un’estate di investimenti pesanti per rilanciare in grande stile anche in Champions League, l’autentico obiettivo dichiarato del patron Aurelio De Laurentiis. Come riporta Il Mattino, il piano prevede almeno sette nuovi innesti oltre alla stella belga, per rinforzare tutti i reparti e offrire al nuovo allenatore (sempre più vicino a essere Massimiliano Allegri) una rosa competitiva a livello europeo.

Difesa: Kiwior in pole, occhi anche su Beukema e giovani italiani

Il principale obiettivo per il pacchetto arretrato è Jakub Kiwior (25), centrale dell’Arsenal. Dopo una stagione con poco spazio a Londra, il polacco è disposto a valutare un ritorno in Serie A. Il Mattino riferisce che il Napoli è in vantaggio sul Milan, nonostante la richiesta da 35 milioni dei Gunners. Come alternativa, resta viva la pista Sam Beukema (26) del Bologna, anche se i felsinei lo valutano 28 milioni.

Per il futuro, De Laurentiis ha già mosso le sue pedine: ha chiuso per il difensore dell’Empoli Luca Marinucci (20), pagato 9 milioni più bonus. Stessa cifra per Pio Esposito (19), attaccante di proprietà dell’Inter in prestito allo Spezia, già sotto osservazione da tempo.

Centrocampo: monitorati Taylor, Ferguson e Sudakov

Molto dipenderà dalla permanenza o meno di Anguissa, seguito da club sauditi e di Premier. In caso di cessione, il Napoli ha già pronta la lista degli obiettivi: in cima c’è Kenneth Taylor (23) dell’Ajax, valutato 25 milioni, già in contatto con il club partenopeo tramite il suo entourage.

Attenzione anche a Lewis Ferguson (25) del Bologna, osservato con interesse ma con qualche dubbio legato alla tenuta fisica dopo una stagione complicata dagli infortuni. Sempre viva l’opzione Georgiy Sudakov (22) dello Shakhtar Donetsk: 15 gol, 6 assist, ma una valutazione da 40 milioni che al momento il Napoli considera eccessiva.

Attacco: pressing su David, ma occhio a Lookman e Pellegrini

Il nome più caldo resta Jonathan David (25). Dopo aver salutato il Lille, l’attaccante canadese è libero e ha già ricevuto un’offerta da 6 milioni a stagione per quattro anni. Tuttavia, secondo Il Mattino, il suo entourage chiede un ingaggio più alto, una clausola rescissoria e commissioni sostanziose.

Restano sotto osservazione anche Ademola Lookman (27) dell’Atalanta e Lorenzo Pellegrini (28) della Roma, ma al momento si tratta di semplici sondaggi in attesa del parere del nuovo allenatore.

Capitolo rientri: Jesper Lindström, in prestito all’Everton, tornerà a fine giugno ma non resterà. Il club inglese non ha esercitato il riscatto e il danese sarà immediatamente rimesso sul mercato. Sarà un rientro “lampo”.

Con De Bruyne già praticamente in azzurro e il resto del piano pronto a decollare, il Napoli si prepara a una campagna acquisti da club europeo d’élite, confermando – come sottolinea Il Mattino – la chiara volontà di restare al vertice in Italia e rilanciarsi in Europa.