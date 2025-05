Iachini elogia Conte: «Ha compiuto un’impresa a Napoli. Futuro? Aspetto l’occasione giusta»

Giuseppe Iachini, intervenuto ai microfoni di TMW in occasione del Premio Cesarini a Civitanova Marche, ha commentato la stagione appena conclusa in Serie A, soffermandosi in particolare sull’impresa del Napoli di Antonio Conte, sull’andamento della Fiorentina e sul proprio futuro in panchina.

«Conte ha fatto un lavoro straordinario»

«Chi vince ha sempre ragione», ha esordito Iachini. «Il Napoli ha dimostrato sul campo di essere una squadra forte e ha fatto un ottimo campionato. Conte ha compiuto una grande impresa, soprattutto considerando cosa era successo lo scorso anno. Ha dato un’impronta molto importante, forte, a un gruppo che veniva da una stagione complicata conclusa al decimo posto. Li ha rimessi tutti in carreggiata, ha vinto lo scudetto: un lavoro eccellente. Meritano gli elogi sia lui che tutto il suo staff».

Sulla possibilità che Conte resti in azzurro, Iachini ha commentato con cautela:

«Quello che farà non lo so, è giusto che lo decida lui in base a ciò che vorrà per il suo futuro».

«Inter brillante, ma appesantita dal calendario»

Riflettendo sul campionato nel suo complesso, Iachini ha voluto sottolineare anche il valore dell’Inter:

«Ha fatto un bellissimo lavoro. Ha un grande rammarico per aver giocato praticamente un girone in più rispetto al Napoli. Giocare tre partite a settimana pesa, qualche punto si lascia sempre per strada. Lo dico perché è successo anche a me, da calciatore».

«Fiorentina positiva, Palladino ha trovato la quadra»

Non poteva mancare un giudizio sulla Fiorentina, club a cui Iachini è particolarmente legato:

«È stata una stagione positiva, conclusa con la qualificazione a una competizione europea. Hanno giocato spesso tre gare a settimana e non è mai facile. C’erano tanti giocatori nuovi da assemblare, ma la società ha fatto un buon mercato e Palladino ha trovato la quadra. Ha ottenuto vittorie importanti, ha valorizzato calciatori. Penso a Kean: era sempre lì lì per esplodere, quest’anno ci è riuscito. Lo ritengo un giocatore dal futuro positivo».

«Futuro? Attendo l’occasione giusta»

Infine, sul suo futuro personale:

«Ci sono state squadre che mi hanno cercato anche quest’anno, ma per un motivo o per un altro non si è concretizzato nulla. Aspetto. Guardo partite, mi aggiorno, giro un po’… Vedremo cosa riserverà il futuro. Aspetto l’opportunità giusta».