Il Guardian: “Clima tossico intorno al Napoli, fuori dalla corsa scudetto”

La stagione di Serie A sta per cominciare ed anche i giornali internazionali guardano al campionato nostrano. Sarà sicuramente un avvio di stagione strano, anticipato ma anche molto complicato, con un mercato ancora aperto e 4 giornate di Serie A da giocare con trattative in corso. A parlare del campionato italiano c’è il Guardian che analizza anche il Napoli, oltre che la corsa scudetto che vede Milan, Inter e Juventus davanti a tutte.

Guardian: analisi sul Napoli

Il club azzurro non viene visto solo dal lato sportivo, ma all’estero impressiona anche il clima teso che gira intorno alla società di Aurelio De Laurentiis. Patron del Napoli attaccato a suon di striscioni e hashtag e che ha una popolarità non proprio delle migliori. Ecco quanto scrive il Guardian sul Napoli alla vigilia del nuovo campionato di Serie A: “Ci sono da considerare altre pretendenti allo scudetto? Il Napoli è finito terzo a maggio, ma da allora hanno detto addio al loro capitano, Lorenzo Insigne, al suo vice Kalidou Koulibaly, e all’idolo dei tifosi Dries Mertens. L’umore intorno al club è tossico con continue proteste contro il proprietario Aurelio De Laurentiis. Il Napoli continua a trattare col Sassuolo Giacomo Raspadori e col Verona Giovanni Simeone, e il nuovo arrivato Khvicha Kvaratskhelia ha impressionato nel pre-campionato, ma il buco lasciato soprattutto da Koulibaly non sarà facilmente colmato“.

Intanto dal 15 agosto per il Napoli si comincia a fare sul serio, la sfida con il Verona non sarà di certo una passeggiata e ci sono in palio i primi tre punti importanti della stagione. La squadrai di Spalletti non è ancora al completo, ma nel gruppo azzurro c’è fiducia per questa prima di campionato.