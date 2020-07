Il fratello di Osimhen: “Sarà sicuramente un giocatore del Napoli”

Ultime notizie su Victor Osimhen al Napoli, il fratello del calciatore nigeriano parla ai microfoni di Europa Calcio svelando ulteriormente la trattativa.

Arriva la conferma del fratello di Victor Osimhen sul suo passaggio al Napoli. Andrew Osimhen ha detto chiaramente: “Sono certo che sarà sicuramente un giocatore del Napoli. Durante quella visita di due giorni rimase impressionato dalla città“. Ad incidere molto sulla decisione del calciatore è stato l’incontro con tecnico e presidente della SSCN: “Fu molto felice di incontrare Gennaro Gattuso, è un allenatore che segue e tiene molto ai suoi giocatori. Ma anche quel meeting a Capri con De Laurentiis fu molto positivo. Victor mi ha descritto De Laurentiis come una persona buona e familiare“. Andrew Osimhen parla anche del cambio di agente, che ha fatto slittare la chiusura della trattativa: “Non era più contento dei vecchi agenti e D’Avila ha fatto un grandissimo lavoro in questa operazione“.

Il fratello di Osimhen parla del futuro al Napoli ma non conferma le voci di un interesse dalla Premier, paventato ancora nella giornata di ieri da Tuttosport e smentite da Oma Akatugba. Non si sbilancia nemmeno sulle qualità dell’attaccante del Lille che è stato paragonato più volte a Drogba ed Eto’o: “Vuole crescere e migliorare in ciò che fa, determinato e concentrato sul calcio. Inoltre vuole vincere sempre, quando perde si arrabbia” poi precisa: “A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, lasciò l’Africa per andare in Germania da solo e quando era ancora un ragazzino, prima ancora di andare in Belgio e al Lille“. Chiusura dedicata alla tifoseria, con il fratello di Osimhen che su quella del Napoli ha detto: “E’ molto contento per lui sarà uno stimolo in più“.