Osimhen sarà in ritiro con il Napoli a Castel di Sangro. Il Lille ha dato l’ok al giocatore. De Laurentiis si è cautelato con una copertura assicurativa.

Victor Osimhen sarà a breve ufficialmente un giocatore del Napoli, nel frattempo la società di Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il nulla osta dal Lille affinché Osimhen vada in ritiro con il Napoli a Castel Di Sangro. La notizia è stata lanciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dall’esperto di calciomercato di Rai sport, Ciro Venerato. Ecco le sue parole:

“Osimhen in serata diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, ad ora di pranzo ci sarà l’ultima call conference tra Giuntoli e il suo agente. Il Napoli pagherà cinquanta milioni di euro più dieci milioni di bonus. Il Lille valuta Karnezis 1 milione, il Napoli uno e mezzo. Le rate che la squadra azzurra pagherà saranno cinque. Il contratto firmato, sottoscritto, dal giocatore e dal suo agente francese D’Avila, con D’Amico, comprensivo di bonus, arriva a cinque milioni lordi che grazie al decreto crescita che consente un risparmio sul lordo, farà si che il giocatore incasserà tre milioni netti a stagione, a prescindere dai bonus che il giocatore avrà la possibilità di introitare“.

Venerato su Osimhen in ritiro con il Napoli ha poi aggiunto: “Il Napoli per venire incontro ad alcune esigenze di bilancio del Lille fa si che la prima rata possa essere più alta. Il tweet di De Laurentiis? Non me lo aspetto oggi, ci sono pratiche documentali da firmare e controfirmare. Posso anticipare che Victor Osimhen sarà regolarmente in ritiro con il Napoli a Castel di Sangro, il Lille ha già dato il nulla osta al Napoli per far sì che il giocatore partecipi alle amichevoli prima del primo settembre, inizio ufficiale del mercato in Italia, il club azzurro si è cautelato con una copertura assicurativa molto importante per tutelare il calciatore della squadra francese pronto all’arrivo in Italia“