Il Napoli ha ufficializzato il ritiro a Castel di Sangro per la stagione 2020/21, gli azzurri disputeranno quattro amichevoli, una di livello internazionale.

Ci sarà ovviamente spazio anche per le amichevoli nel nuovo ritiro di Castel di Sangro del Napoli. Gli azzurri affronteranno una serie di 4 test match con formazioni che avranno un livello man mano sempre superiore. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno è prevista anche un’amichevole di livello internazionale con Liverpool o Barcellona.

Intanto le prima tre amichevoli che si terranno a Castel di Sangro vedranno il Napoli sfidare: Castel di Sangro, il Teramo, il Pescara. Aurelio De Laurentiis ha giudicato positivamente le strutture messe a disposizione dalla cittadina abruzzese, definendole di livello internazionale. Il Napoli nel nuovo ritiro ci andrà anche dopo la prossima stagione, dato che ha stipulato un contratto di 6 anni più altri 6 con gli amministratori locali. Per i tifosi del Napoli avere il ritiro a Castel di Sangro sarà un’opportunità in più per applaudire i propri beniamini, dato che la città abruzzese è nettamente più vicina alla Campania rispetto a Dimaro.

Ora i tifosi sperano di poter vedere anche Victor Osimhen nel nuovo ritiro di Castel di Sangro, che sarà la prossima sede degli azzurri. La trattativa è vicina alla conclusione e quindi Osimhen potrebbe anche giocare fin da subito le quattro amichevoli estive del Napoli. A guidare la squadra partenopea ci sarà sempre Gennaro Gattuso che firmerà un nuovo contratto con la SSCN che lo terrà sulla panchina dei partenopei per i prossimi tre anni. Il tecnico ha trovato l’intesa totale con i presidente De Laurentiis.