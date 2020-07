L’Equipe – Osimhen rifiuta il Liverpool per Napoli, ecco il retroscena

L’Equipe dedica ampio spazio al passaggio di Osimhen al Napoli, si parla di affare fatto con la società partenopea dopo un summit in Sardegna.

L’affare che porterà Victor Osimhen al Napoli è praticamente chiuso, lo scrive anche l’Equipe. Il quotidiano francese dedica tre pagine alla trattativa che viene considerata una delle più importanti in questo periodo. Osimhen in Francia è considerato un autentico talento, tanto che il costo del suo cartellino è schizzato a circa 81 milioni di euro. Il Napoli con Osimhen vuole fare il grande investimenti, portare in maglia azzurra un giovane che ha già dimostrato grandissime qualità (è andato in doppia cifra al suo primo anno in Ligue 1) ma ha anche ampi margini di crescita. Lille e Napoli sono d’accordo sulla chiusura dell’affare, così come Osimhen è convinto di vestire la maglia azzurra. Il buon esito è arrivato dopo un ultimo summit in Sardegna con De Laurentiis collegato telefonicamente.

Equipe su Osimhen al Napoli: retroscena Gattuso

Oggi Cristiano Giuntoli vola in Francia per definire i dettagli della trattativa, ma anche per parlare col Lille di altri giocatori.

L’Equipe parla anche delle cifre di Osimhen al Napoli, un dettaglio da non sottovalutare perché l’offerta iniziale è di 5 milioni di euro ma la società azzurra ne offre 3,5 a stagione. Il punto di incontro si troverà perché la società partenopea è disposta anche ad aggiungere qualche bonus, ma sicuramente non arriverà a 5 milioni di euro. Inoltre spunta anche un retroscena: Gattuso sarebbe disposto a rinunciare ad una parte del suo nuovo stipendio (firmerà un triennale con il Napoli) pur di portare Osimhen in maglia azzurra. Lo stesso De Laurentiis aveva detto chiaramente che il tecnico calabrese è un uomo “appagato dal punto di vista e economico e non ha bisogno di lavorare per vivere“. Intanto il calciatore ha chiesto al suo nuovo agente di interrompere i rapporti con Inter e Liverpool.