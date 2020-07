Giuntoli vola in Francia: triplo affare tra Napoli e Lille

Calciomercato Napoli con Giuntoli che è volato in Francia per trattare con il Lille: in ballo ci sono tre calciatori che potrebbero cambiare maglia.

Tre nomi diversi ed un mega affare in corso. Napoli e Lille trattano per tre giocatori, tanto che Cristiano Giuntoli è volato in Francia per parlare da vicino di queste trattative. Lo riferisce Corriere dello Sport che scrive:

Perché insieme ad Osimhen, a De Laurentiis interessa anche Gabriel dos Santo Magalhaes, difensore centrale brasiliano che compirà solo a dicembre ventitrè anni e che dovrebbe (e potrebbe) rappresentare l’erede di Koulibaly. È un affare complicato, dispendioso, e dei soldi, pur avendone in cassa e dovendo incassarne altri per vecchie cessioni, bisogna avere rispetto. Il Napoli si è spinto eccome, mettendo (virtualmente) sul tavolo 50 milioni di euro e aggiungendoci anche la disponibilità di Ounas, che ritiene il campionato francese come il proprio habitat naturale. Non è certo un caso che ieri Cristiano Giuntoli sia partito per un viaggio (turistico?) in Francia. I contatti sono telefonicamente diretti ma poi c’è bisogno anche di cogliere a pelle sensazioni nuove.

Ovviamente il Napoli deve pensare anche a vendere, con i cartellini di Arkadiusz Milik e Allan da piazzare. Due questioni spinose non semplici da risolvere. Il Napoli vuole almeno 50 milioni di euro per Milik, ma per ora né la Juventus né l’Atletico Madrid vogliono sborsare questa cifra. Per Allan c’è sempre il Psg e chissà che il viaggio in Francia di Giuntoli non possa portare anche ad altre aperture. Sempre il Psg è interessato a Koulibaly che ha giurato amore eterno al Napoli.