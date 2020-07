Osimhen al Napoli, ci siamo. Gli agenti: “De Luarentiis può annunciare la sorpresa”

Victor Osimhen al Napoli siamo alle battute finali, una frase pronunciata dall’entourage fa capire che l’affare è praticamente fatto.

C’è una frase di Osita Okolo che avvicina ulteriormente Victor Osimhen al Napoli. Il calciatore nigeriano si era preso qualche giorno di tempo per riflettere, ma secondo le ultime notizie il vero problema del tentennamento era legato al rapporto con il suo procuratore.

Oggi il cognato di Osimhen, che fa parte anche del suo entourage, a Tuttosport dice: “Ultimatum? Non c’è niente di tutto questo (riferendosi al tweet di ieri del giocatore) si farà molto prima, entro mercoledì o giovedì De Laurentiis potrà annunciare la sua sorpresa“. Insomma parole che danno l’affare praticamente per fatto, al punto che si può parlare già di Osimhen come prossimo giocatore del Napoli.

Osimhen a Napoli: ultime notizie

Anche dalla Francia fanno sapere di un affare praticamente concluso, si parla di vertici e incontri dell’ultima ora. Rapporti intensificati per mettere tutto nero su bianco, leggere e correggere eventualmente le bozze di contratto. Tutta la macchina amministrativa è in moto per chiudere l’affare.

Anche Aurelio De Laurentiis, che ieri ha presentato il ritiro a Castel di Sangro, ha fatto capire che potevano esserci delle novità entro breve. L’annuncio di Osimhen a Napoli potrebbe essere dato al massimo entro un paio di giorni.