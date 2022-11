Champions, Iezzo: “Assolvo il Napoli per la sconfitta. Meret? Ottima stagione”

Gennaro Iezzo assolve il Napoli per la sconfitta in Champions League a Liverpool ed applaude la stagione di Alex Meret

Gennaro Iezzo proscioglie il Napoli da ogni critica per la sconfitta in Champions League a Liverpool. L’ex portiere del club azzurro, nella risalita dalla Serie C alla Serie A, ritorna sul passo falso per 2-0 che però si è rivelato inutile per i Reds. I partenopei infatti hanno conquistato il primo posto, in virtù del 4-1 concretizzato all’andata, ed ora attendono l’avversaria per gli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole di Iezzo nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss: “Io ho fatto il calciatore e so come vanno certe cose. Col Liverpool, in modo inconscio, il Napoli negli ultimi minuti si è “rilassato” un po’ avendo ormai raggiunto l’obiettivo del primo posto”.

Iezzo è convinto della stagione positiva di Alex Meret

“Il Liverpool avrebbe dovuto realizzare ben quattro reti in pochissimi minuti per conquistare il primo posto, sarebbe stato davvero impossibile. Di conseguenza assolvo il Napoli, ritengo che abbia fatto davvero molto bene nel corso del match di Anfield”, ha proseguito Gennaro Iezzo.

Infine le ultime parole sono rivolte ad Alex Meret: “Sta disputando una ottima stagione. Ha la possibilità di giocare con continuità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche contro il Liverpool ha fatto complessivamente bene”.