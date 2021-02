Granada, Martinez sfida il Napoli.

Diego Martinez, allenatore del Granada ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Europa League con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona:

“Emozioni grandissime per lo stadio dove giocheremo e per la grande squadra che affrontiamo. Dobbiamo trasformare l’emozione in entusiasmo e giocare come abbiamo fatto all’andata. Dobbiamo dare il massimo sia individualmente che come collettivo.

Arrivare qui è stato un grande successo ma dobbiamo continuare a crescere. Vogliamo vincere dimenticando la partita dell’andata affrontando il Napoli pensando che domani sarà il secondo tempo di una partita di 180 minuti rispondendo colpo su colpo agli avversari”.