La formazione del Napoli che sfida la Lazio vede alcune novità rispetto alla sfida con l’Inter. Nella formazione del Napoli le novità sono Bakayoko al posto di Demme (squalificato) e Mertens al posto di Osimhen per scelta tecnica. Il nigeriano contro l’Inter non è stato tra i migliori, anche perché ha ricevuto pochissimi palloni e soprattutto al difesa dei nerazzurri non gli ha mai dato la possibilità di scappare in profondità. Giocando spalle alla porta difficilmente riesce ad incidere, anche per questo è stato bocciato duramente dalla critica di Sky. In porta confermato Meret con Ospina che è ancora infortunato mentre in difesa ritorna Hysaj titolare sulla sinistra al posto di Mario Rui.

Nel grafico di Corriere dello Sport sulla formazione del Napoli che sfida la Lazio si vede anche Lozano titolare. Il messicano era squalificato con l’Inter ma ora è pronto a riprendersi il posto da titolare. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovare il miglior Lozano. L’attaccante dopo l’infortunio ha potuto giocare una sola gara, ma non era nelle migliori condizioni fisiche. Ora ha potuto lavorare senza nemmeno giocare con l’Inter e Gattuso si aspetta tanto da lui.