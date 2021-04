Luciano Spalletti al Napoli è il progetto di rivoluzione di Aurelio De Laurentiis che sta continuando a lavorare. In questi giorni in caos Superlega ha solo rallentato i lavori del patron azzurro, che ha anche smentito un contatto con JP Morgan, la banca dispensatrice di denari dietro al progetto Superleague. Entro breve il Napoli deve annunciare un nuovo allenatore o quantomeno sceglierlo. Il campionato sta per terminare e bisogna progettare la nuova stagione. In realtà il mercato deve essere già pianificato, almeno a caratteri generali e senza un tecnico è più difficile fare le cose. Lo sa De Laurentiis che vuole rivoluzionare il Napoli e lo vuole fare partendo dalla guida tecnica, anche perché il rapporto con Gattuso è oramai terminato.

Secondo Corriere dello Sport il patron De Laurentiis vuole portare Spalletti al Napoli. Le quotazioni dell’allenatore ex Roma stanno salendo. Spalletti fu contattato già a gennaio dopo la sconfitta di Verona ma non si fece nulla. Nella lista di De Laurentiis ci sono anche Juric ed il sogno che si chiama Max Allegri. Non va dimenticato Paulo Fonseca della Roma che per tanto tempo è stato in cima alla lista dei pensieri del patron partenopeo. Per quanto riguarda Sarri il discorso si evolve, il Napoli è sempre una possibilità ma per lui si parla insistentemente di Roma o Tottenham che ha appena allontanato Mourinho.