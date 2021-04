Mertens titolare con la Lazio, Gattuso gli affida l’attacco del Napoli

Dries Mertens titolare con la Lazio è lui l’uomo scelto da Gattuso per guidare l’attacco nello scontro Champions League con i biancocelesti di Simone Inzaghi. Sarà effettivamente uno scontro diretto dato che la Lazio in classifica ha solo due punti di svantaggio rispetto al Napoli. Gattuso non ha particolari problemi di formazione, anche se Elmas non dovrebbe essere convocato, visto che nella giornata di ieri è stato cacciato dall’allenamento. Con la Lazio, però, ritorna Lozano titolare che dovrebbe riprendersi il posto da titolare al posto di Politano. Titolare sarà anche Mertens che vuole superare il record di gol di Vojak a quota 102 reti con la maglia del Napoli.

La partita tra Napoli e Lazio si giocherà giovedì 22 aprile alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona e arriva dopo due giorni intensi per il calcio mondiale. La Superlega è nata e terminata nel giro di 48 ore anche se Agnelli continua a difendere il calcio dei ricchi anche il giorno seguente alla disfatta. Ora c’è da pensare di nuovo alla Champions League, quella in cui si accede per meriti sportivi. Il Napoli proverà a fare bottino pieno con la Lazio con Mertens titolare. Gattuso vuole puntare sul belga che viene considerato un totem dall’allenatore del Napoli.