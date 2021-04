Napoli, Koulibaly l’agente in arrivo. Novità sul futuro di Sarri, Demme e Maksimovic

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il futuro di Koulibaly al centro della visita a Napoli di Fali Ramadani. Il potente agente oltre al Senegalese rappresenta anche Maurizio Sarri, Diego Demme e Nikola Maksimovic.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di da calciomercato.it, la visita a Napoli di Ramadani servirà per parlare del futuro dei suoi assistiti: possibili novità su Demme, ma più di tutte restano aperte le situazioni di Koulibaly e Maksimovic. Per il serbo, al momento, Lazio ed Inter sono diventate ipotesi concrete come destinazioni per la prossima stagione, quando sarà ormai scaduto il suo contratto con il Napoli. Occhio, però, perché arrivano offerte anche dalla Premier League. Ramadani ascolta e riferisce, anche se il giocatore preferirebbe rimanere in Serie A.

Quanto a Kalidou Koulibaly, ad oggi resta da capire quale sia la reale valutazione che vorrà fare il Napoli a luglio. Al momento, le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis appaiono abbastanza altalenanti ed il procuratore vuole vederci chiaro: in caso contrario, non sarà in grado di imbastire eventuali trattative per una sua potenziale cessione. Il futuro del centrale senegalese è da considerarsi “in bilico” e la visita dell’agente al club campano servirà anche a chiarire ulteriormente il destino in vista dell’estate. Infine, discorso Sarri. Il Napoli non sarebbe considerata un’ipotesi di primaria importanza da Ramadani, più focalizzato su altre piazze: vedasi Roma e Tottenham, la cui panchina è stata appena lasciata vacante da Josè Mourinho. Se dipendesse dal suo intermediario, Sarri sarebbe il nuovo allenatore dei giallorossi.