Giuntoli prova lo sgambetto al Napoli: pronto a portare alla Juve un obiettivo azzurro

Sulla lista della Juventus di Cristiano Giuntoli c’è Georgiy Sudakov, un giocatore che piaceva anche al Napoli.

Nel corso della sua prima sessione di calciomercato come direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli ha dovuto concentrarsi sulla conferma dei migliori calciatori e sulla riorganizzazione della rosa. Tuttavia, il mercato invernale si prospetta diverso, e Giuntoli ha già individuato un obiettivo di grande valore per il club torinese: Georgiy Sudakov.

Il gioiello ucraino che piace tanto a Giuntoli

Georgiy Sudakov, classe 2002, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, è considerato una delle gemme più preziose del calcio ucraino. Questa sera, scenderà in campo contro l’Italia in una partita cruciale per le qualificazioni a Euro 24. Tuttavia, la storia di Sudakov va oltre il campo da gioco.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, Sudakov è stato costretto a vivere per un breve periodo in un rifugio antiaereo di Kiev, insieme alla sua moglie Lisa, che era incinta. Le immagini di Sudakov e sua moglie nel rifugio, impauriti dal rumore delle bombe in lontananza ma con il calore di un giubbotto invernale dello Shakhtar Donetsk, hanno fatto il giro del mondo. Quindici mesi dopo, Sudakov ha continuato a brillare con l’Ucraina U21, portandola in semifinale all’Europeo di categoria e guadagnando un posto ai Giochi Olimpici di Parigi nel 2024.

Interesse anche da parte del Napoli

Non è solo la Juventus a essere interessata a Georgiy Sudakov. Lo scorso inverno, il Napoli, guidato proprio da Cristiano Giuntoli, aveva già valutato l’acquisto del giovane talento. Adesso, la Juventus sta continuando a monitorare da vicino il giocatore attraverso i suoi scout. Per assicurarsi Sudakov, serviranno almeno 30 milioni di euro, una cifra destinata a crescere con il tempo.

L’interesse di Giuntoli e di altri grandi club italiani conferma l’eccezionale talento di Georgiy Sudakov e potrebbe portare a una competizione serrata per aggiudicarsi il gioiello ucraino nel prossimo mercato invernale.